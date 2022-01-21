ابوترابي فرد: العلاقات مع روسيا تلعب دورًا مهماً في تحسين مستوى أمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب صلاة الجمعة في طهران حجة الاسلام محمد حسن ابو ترابي فرد نشهد هذه الأيام عدة أحداث مهمة وتاريخية، أولاً، زيارة الرئيس الايراني لروسيا وثانياً إجراء مناورات بحرية مشتركة لبحرية الجمهورية الإسلامية الايرانية مع القوات البحرية الصينية والروسية.

وتابع أبو ترابي فرد: هذه الأحداث تعبر عن تغييرات مهمة في مستقبل المنطقة والعالم. كما انه نرى ان قارة آسيا التي تضم أعلى نسبة سكانية على وجه الأرض، تتمتع بمكانة متميزة وبارزة للغاية. إن دور السكان في التطورات السياسية والاجتماعية للعقود القادمة دور حاسم للغاية.

وصرح خطيب صلاة الجمعة توقعت الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050، سيتجاوز عدد السكان المسلمين على الأرض أتباع جميع الأديان والمدارس، وسوف يلعب هذا الوزن السكاني دورًا مهمًا في تغيير المعادلات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وتابع حجة الإسلام أبو ترابي فرد ان قارة آسيا مهد الأديان السماوية. وآسيا معترف بها كرمز للثقافة والقيم الإنسانية والأخلاقية. كما انه فرضت أوروبا والغرب حربين عالميتين على آسيا. ولكن قارة آسيا تتمتع اليوم بمكانة حاسمة للغاية في العالم كمنتج للطاقة ومركز اقتصادي. البلدان المنتجة للطاقة والبلدان التي تستخدم الطاقة لتنمية الاقتصاد العالمي موجودة في هذه القارة.

ونوه خطيب صلاة الجمعة ان حصة آسيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على أساس القوة الشرائية المتساوية في عام 200، كانت تساوي 32٪ ؛وفي عام 2017 ، ارتفعت هذه الحصة إلى 42٪ ؛ ومن المتوقع أن يتجاوز 52٪ بحلول عام 2040 ، مما يعني أن آسيا وحدها ستشكل أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف حجة الإسلام أبو ترابي فرد: "في عام 2000 في قطاع الاستهلاك الذي يلعب دورًا مهمًا ، استحوذت آسيا على 23٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي ، وفي عام 2017 ، ارتفعت هذه الحصة إلى 27٪ ، وهي من المتوقع أنه بحلول عام 2040 سترتفع إلى أكثر من 40٪ ؛ هذا يعني أن 40٪ من الاستهلاك العالمي موجود في آسيا.

قال خطيب صلاة الجمعة في طهران: "تدفقات رأس المال تتجه إلى القارة الآسيوية بين عامي 2000 و 2017، وزادت حصة الاستثمار من 13٪ إلى 23٪ ، والتوقعات هي أن حصة الاستثمار في آسيا بحلول عام 2040 ستكون أكبر من زيادة 35٪ من إجمالي رأس المال العالمي.

وتابع: "لذلك ولأسباب مختلفة يجب على إيران أن تعزز علاقاتها مع دول هذه القارة".

وأضاف خطيب صلاة الجمعة في طهران: روسيا هي جارتنا. من الضروري تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية في إطار المصالح الوطنية لإيران، التي هي في موقع قوة اليوم. إيران التي أظهرت على مدى أربعة عقود أنها وقفت بقوة ضد غطرسة الولايات المتحدة. وإن تعزيز علاقات هذا البلد القوي مع الدول التي ستلعب دورًا مهمًا في حاضر ومستقبل العالم يمكن أن يلعب دورًا في تحسين مستوى الأمن في المنطقة.

وتابع حجة الإسلام أبو ترابي فرد: المناورة المشتركة للبحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحرس الثوري والبحريتين الصيني والروسي في مياه المحيط الدافئ، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين أمن المنطقة.

وأضاف: "لذلك، وعلى عكس ما يكتبه بعض المحلليين، فإن الجمهورية الإسلامية اليوم هي التي تحدد خارطة طريقها للتعاون مع الآخرين في إطار مصالحها الوطنية".

وتابع خطيب صلاة الجمعة في طهران: "إن الجمهورية الإسلامية هي التي تحدد رؤية توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا وتجلس في مفاوضات وترحب بها الحكام والرئيس الروسي المحترم".

وقال ابوترابي فرد خلال هذه السنوات، شهدنا تعاونًا بين البلدين في توسيع الأمن في المنطقة ومواجهة العدوان الأمريكي، وهذه التجربة الثمينة يمكن أن تدعم التعاون بين الدول الثلاث لزيادة سلطة الدول الآسيوية وتوازن القوى لصالح دول المنطقة .

وصرح خطيب صلاة الجمعة في طهران هذا الأسبوع: آمل أن يتم اتخاذ خطوات جادة في هذا المسار الحكيم والذكي، وسيحصل مديرو ومسؤولو الجهاز التنفيذي المحترمون على أقصى فائدة من هذه المفاوضات الواسعة والعميقة للغاية لزيادة القدرة الوطنية.

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