حجة الاسلام ابو ترابي: الشهيد الحاج قاسم سليماني رفع مستوى الامن في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب صلاة الجمعة في طهران حجة الإسلام محمد حسن ابوترابي ان تحقيق الأمن بدون موارد مالية مستقرة وآمنة لا يمكن أن يمهد الطريق للمجتمع للتحرك نحو الازدهار.

وصرح خطيب صلاة الجمعة في طهران: يجب تحويل التهديدات إلى فرص وتوفير مصادر موثوقة. هذان المبدأ ضروريان في جميع مستويات الإدارة.

وفي إشارة إلى الإنجازات الدفاعية والمكانة المتميزة لبلدنا في المنطقة قال خطيب صلاة الجمعة في طهران: يجب تحليل نظام التمويل والدفاع الرادع في سجل العقود الأربعة الماضية. في مجال الدفاع، في هذا العصر المظلم الذي تغذي فيه سياسات الولايات المتحدة ومرتزقتها انعدام الأمن والفوضى في المنطقة والعالم، استطاع النظام الإسلامي تحسين مستوى الأمن في المنطقة بشكل كبير.

وأضاف حجة الإسلام أبو الترابي فرد: إن الفريق سليماني من خلال محاربة داعش والحركات الإرهابية رفع مستوى الأمن للأمة الإسلامية ودول المنطقة والعالم وأوروبا .

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