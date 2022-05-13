آية الله خاتمي: زيارة بشار الأسد وأمير قطر لطهران كانت زيارة "إستراتيجية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله سيد أحمد خاتمي في خطب صلاة الجمعة السياسية هذا الأسبوع: إن البصيرة تلعب الدور الأول، حسب كلام قائد الثورة الاسلامية تعرف على الخندق الذي يجلس فيه العدو والموقع الذي يتخذه، في ذلك الحين أنت استهدف نفس الخندق.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس السوري لبلادنا قال آية الله خاتمي: "زيارة بشار الأسد لطهران ولقائه مع قائد الاثورة الاسلامية آية الله سيد على الخامنئي كانت زيارة استراتيجية والقصة كانت قصة تقوية جبهة المقاومة".

وأضاف خطيب صلاة الجمعة اسمي هذه الزيارة "زيارة إستراتيجية". كما كان لقاء أمير قطر مع قائد الثورة الاسلامية يعبر عن مصالح البلدين اقتصاديا وكان الشيء المهم في هذا الاجتماع هو أوامر قائد الثورة الاسلامية.

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