إيران تلعب دائمًا دورًا بناء لتجنب حدوث أزمة جديدة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، في حديث قبل مغادرته إلى دمشق: استمرارا لزيارتي إلى تركيا قبل 4 أيام، من الضروري إجراء مشاورات مع السلطات السورية.

وأضاف: "هناك تغييرات جارية في المنطقة، ويجب أن نحاول أن نضمن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دائمًا دورًا بناء في المنطقة وتجنب حدوث أزمة جديدة في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أن جزء من زيارتي إلى سوريا تتم بهدف إحلال السلام والأمن في المنطقة بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين مهمتين في المنطقة وتربطهما علاقات مهمة مع الجمهورية الاسلامية الايرا نية.

وقال أمير عبد اللهيان: جزء آخر من زيارتي الى سوريا تهدف لمتابعة العلاقات الثنائية والتشاور مع بشار الأسد ووزير الخارجية وكبار المسؤولين السوريين بشأن مختلف القضايا الموجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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