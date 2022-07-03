أمير عبد اللهيان: قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان مع قادة الفصائل الفلسطينية المتمركزة في سوريا اثر زيارته الى سوريا.

واعتبر أميرعبد اللهيان في هذا الاجتماع أن قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي، وأكد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحاسم في الدفاع عن مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير وطنه وتحقيق هدفه الذي هو الوصول الى دولة فلسطينية واحدة عاصمتها القدس الشريف.

ومضى وزير الخارجية معبرا عن أسفه لما تقوم به بعض دول المنطقة التي تحاول التستر على مشاكلها الداخلية من خلال غض الطرف عن القضية الفلسطينية والاقتراب من الكيان الصهيوني، مضيفا ان مثل هذا الإجراء خيانة للمثل السامية للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة الظلم، وعدوان الكيان الصهيوني الغاصب.

ومن جانب اخر عبر ممثلو فصائل المقاومة في هذا الاجتماع عن وجهات نظرهم وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن المقاومة الفلسطينية.

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