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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٤:٠٦ م

العميد حيدري:

القوات البرية تتطلع لإنشاء 5 وحدات جديدة للطائرات المسيرة

القوات البرية تتطلع لإنشاء 5 وحدات جديدة للطائرات المسيرة

 أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشكيل 5 مجموعات جديدة للطائرات المسيرة في هذه القوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حيدري: إن أحد الركائز الأساسية لتطوير الأسلحة في قواتنا هو الدخول إلى مجال الطائرات المسيرة، ويجب القول أن الطائرات المسيرة الأكثر تقدماً كانت في خدمة قواتنا منذ بعض الوقت. وتم عرض طائرة كروز وطائرة حيدر المسيرة، حيث دهش العالم عندما رأى قوة طائرات الجيش المسيرة.

وأضاف، لقد اقترحنا تشكيل 5 مجموعات للطائرات المسيرة في التسلسل الهرمي للقيادة، ولم نطلب قوات جديدة لهذا الغرض، ونحن نتطلع إلى إنشاء 5 وحدات جديدة للطائرات المسيرة على مستوى القوات البرية بنفس القدرات السابقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925179
https://ar.mehrnews.com/news/1925179/

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