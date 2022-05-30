صاروخ "حيدر1 " يسيطر على اهداف من مسافة تصل الى 200 كيلومتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف نائب وزير الثقافة والعلاقات العامة في الجيش العمید شاهين تقي خاني تصميم وإنتاج وتجهيز الطائرات المسيرة بأنه إجراء يعتمد على العلم والتكنولوجيا، مضيفا لقد قدمنا أجزاء من هذه الإنجازات في قاعدة 313 للطائرات المسيرة الاستراتيجية وبصرف النظر عن أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة للاستطلاع والقتال والتدمير، عرضنا أنواع مختلفة من الانجازات الايرانية.

وفي إشارة إلى الطائرات المسيرة المتطورة وطائرة أميد الجديدة المضادة للرادار، قال المتحدث باسم الجيش: "صاروخ حيدر 1 للقوات البرية للجيش الايراني يتم حمله بواسطة طائرات مسيرة كبيرة ويسيطر على أهداف من مسافة 200 كيلومتر.

وايضا طائرة " حيدر 2" المسيرة يبلغ مداها عدة مئات من الكيلومترات، وهي مصممة من قبل القوات البرية ويمكنها تنفيذ مهام اتصالات على بعد مئات الكيلومترات.

وأكد تقي خاني أن إيران عبارة عن مجموعة قنابل وصواريخ ومعدات مثبتة على الطائرات المسيرة، مضيفا ان هذه الإنجازات هي نتاج عقول إبداعية لشباب الجيش ووزارة الدفاع والشركات القائمة على المعرفة التي تحذر الاعداء من أي عمل غير حكيم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن طائرات الهليكوبتر والطائرات والدبابات والسفن وغيرها من المعدات التابعة لتنظيمات القوات المسلحة ما زالت تحتل مكانة خاصة في التنظيم القتالي، وأن الطائرات المسيرة ذات القدرات المختلفة تقوم بمهام تتناسب مع احتياجات القوات الاربع البرية والدفاعية والجوية والبحرية.

/انتهى/