غريب أبادي: طهران تنتقد بشدة دعم جاويد رحمن للحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة السويدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب أبادي في تغريدة على موقع تويتر دعم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران للحكم الذي أصدرته المحكمة السويدية ضد حميد نوري.

وقال من المؤسف للغاية أنه يقوم جاويد رحمن بدلاً من الاحتجاج على السلطات السويدية ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للضحية (نوري)، بالدعم العلني للاعتقال التعسفي وعرض المحاكمة على هذا المواطن الإيراني.

وتابع غريب أبادي: تصريح جاويد رحمن الصحفي الداعم للظلم الفادح هو علامة أخرى على رغبته الفطرية في إساءة استخدام مهمته، التي حصل عليها بدعم بريطاني، لإرضاء أعداء إيران على حساب التضحية بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

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