توقيع 18 اتفاقية خلال زيارة بايدن للسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في جدة، مساء أمس الجمعة: "أجرينا مناقشات جيدة في ما يتعلق بضمان أمن الطاقة العالمي وإمدادات مناسبة للنفط".

وأضاف: "السعودية ستشاركنا مبادرة الطاقة النظيفة"، مشيراً إلى أنه يفعل كل ما بوسعه لزيادة إمدادات النفط لبلاده.

وأكد الرئيس الأمريكي عمله على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات، مشدداً على أن بلاده تحرز تقدماً باتجاه تعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون.

وتابع: "لقد عقدنا اتفاقات بشأن علاقتنا خلال العقود المقبلة، حيث ستستثمر السعودية في تكنولوجيا جديدة للحصول على شبكات الجيل الخامس".

وفي جانب آخر لفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تم الانتهاء من الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية.

وعلى الصعيد ذاته أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم السبت، بأن المملكة والولايات المتحدة وقعتا 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، على هامش زيارة الرئيس بايدن إلى البلاد.

وأوضحت أن من بين الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين 13 اتفاقية أبرمتها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من شركات القطاع الخاص، مع مجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة.

ومن الشركات الأمريكية التي وقعت على الاتفاقيات "بوينغ" لصناعة الطيران، و"ريثيون" للصناعات الدفاعية، وشركة "ميدترونيك"، و"ديجيتال دايجنوستيكس"، و"إيكفيا" المختصة بقطاع الرعاية الصحية، وعدد آخر من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات، وفق "واس".

وتابعت الوكالة أن الهيئة السعودية للفضاء وقعت مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اتفاقية "أرتميس" لاستكشاف القمر والمريخ مع "ناسا"، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

وكذلك وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع شركة (IBM) الرائدة في مجال التقنية الرقمية، لـ"تأهيل 100 ألف شاب وفتاة على مدى 5 سنوات ضمن 8 مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً محورياً للتقنية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

كما وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تعاون مع الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية (NTIA)، تتضمن تعاون البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، وذلك بهدف "تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية بالمملكة".

ووقع البلدان اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة "تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون في هذا المجال، وتعزيز جهود البلدين في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

ووقعت وزارتا الصحة السعودية والأمريكية كذلك مذكرة تعاون مشترك في مجالات الصحة العامة، والعلوم الطبية والبحوث.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أمس الجمعة، قادماً من قبل الكيان الصهيوني، في أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ توليه مقاليد الحكم، مطلع عام 2021.

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