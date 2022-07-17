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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٥ ص

اليوم الاحد؛

 اشتباكات مسلحة بين المقاومين والاحتلال.. إصابتان في طوباس

 اشتباكات مسلحة بين المقاومين والاحتلال.. إصابتان في طوباس

اندلعت صباح اليوم الأحد 17/7/2022 ، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس  .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت شهود عيان أن اشتباكات عنيفة وقعت صباح اليوم بين قوات الاحتلال والمقاومين والشبان خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال، مما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

وصرحت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصفتا بالبسيطة، ونقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تقتحم وتداهم منازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بحجة الاعتقالات وسط مواجهات واسعة مع الشبان .

/انتهى/

رمز الخبر 1925257
https://ar.mehrnews.com/news/1925257/

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