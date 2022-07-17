مساعد الرئيس الايراني: التبعية لعائدات النفط تعيق الحداثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المسؤول الذي كان يتحدث اليوم الاحد في الاجتماع الـ 23 لهيئة ممثلي غرفة التجارة، أن التطور انما يحصل بأموال القطاع الخاص في حين أن ايران عملت خلال قرن كامل بأموال النفط الامر الذي حال دون التقدم والتطور في البلد.

وقال مساعد الرئيس رئيسي: ان دعم المنتجين والعاملين في تنمية التجارة انما يتم بالفعل وليس بالقول فقط، ولذا علينا اتخاذ عائدات النفط دعما لانشاء البنى التحتية وتطويرها.

ورأى أن تغيير النهج السابق يتطلب التصدي الدائم له حيث كان المسؤولون في البداية يواجهون صعوبات كثيرة في هذا المجال، الا ان الوقت الحالي قد تغير ذلك الاسلوب بفضل الشركات المعرفية.

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