كبار المسؤولين الايرانيين نفوا صراحة انتاج أسلحة نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تغريدة لـ اوليانوف ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تطور البرنامج النووي الايراني.

وكتب في تغريدته " لنكون دقيقين، ايران ومنذ فترة تخصب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة ردا على سياسة الضغوط القصوى التي بدأها ترامب وواصلها بايدن."

واضاف" ولكن كبار المسؤولين الايرانيين نفوا صراحة منذ فترة طويلة انتاج طهران أسلحة نووية".

وأثارت وسائل الاعلام لغطا عقب تصريح " كمال خرازي" رئيس المجلس الاستراتيجي الايراني للعلاقات الخارجية في مقابلة مع محطة الجزيرة يوم أمس، بانه " لاتوجد مفاوضات مباشرة مع واشنطن على ضوء الجدار الكبير من عدم الثقة والسياسات اميركا الصعبة. وليس خافيا على أحد باننا نمتلك القدرة الفنية لصناعة قنبلة نووية، ولكن ليس لدينا توجها لذلك. فقد رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 الى 60 بالمئة خلال أيام وبمقدورنا بسهولة ايصاله الى نسبة 90 بالمئة".

وتؤكد الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا عدم نيتها انتاج اسلحة نووية وأن اسلحة الدمار الشامل ليس لها موقعا في عقيدتها.

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