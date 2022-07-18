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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:٥٣ م

من الساعة 6 الى 10 مساء اليوم:

سيتم تنفيذ جميع الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية واستقبال موكب حضرة أبو طالب (ع)

سيتم تنفيذ جميع الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية واستقبال موكب حضرة أبو طالب (ع)

قالت مسؤولة موكب حضرة أبو طالب(ع) انه سيتم تنفيذ جميع الأنشطة العلمية والبحثية والأنشطة الثقافية واستقبال موكب حضرة أبو طالب (ع) من قبل الطلاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فاطمة غضنفر نجاد، مسؤولة موكب حضرة أبو طالب (ع) لمجموعة الشهيد علي رضا مينايي فر في حديث مع مراسل وكالة مهر، قالت حول نشاط موكب مسيرات ضيافة 10 كم حضرة أبو طالب (ع) في عيد الغدير:" أن جميع فعاليات موكب حضرة أبو طالب (ع) يقوم بها الطلاب".

وأضافت: "على سبيل المثال، سيتم إقامة مائدة مستديرة للبحوث تتناول مواضيع دراسة أبعاد شخصية الإمام علي (ع)، ودراسة الخطب والرسائل النبوية في نهج البلاغة، ودراسة خصائص وطاقات الشباب، وتحليلها، وسيتم تقديم أسباب انخفاض الزواج وحلها من قبل الطلاب".

وأشارت المسؤول عن موكب حضرة أبو طالب (ع) إلى المشاركة الجيدة للطلاب في تنظيم هذا الموكب، قائلة: "في هذا الموكب، يقبل كل طالب بواجب ومسؤولية ويشارك في إقامة برامج معين، أحدها هو مناقشة الاستقبال والضيافة، وفي هذا الشأن يوزع الطلاب الطعام الساخن والشراب والحلويات".

يذكر أن موكب الطلاب حضرة أبو طالب (ع) سيكون في شارع "ولي عصر".

/انتهى/

رمز الخبر 1925297
https://ar.mehrnews.com/news/1925297/

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