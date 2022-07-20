ايران تعمل على زيادة التبادل التجاري مع دول الجوار إلى 100 مليار دولار سنويا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ضو لجنة التخطيط والميزانية بالمجلس الشورى الإسلامي، محسن زنكنه، اعتبر زيارة رؤساء دول مختلفة، من بينها روسيا وتركيا الى إيران من أبرز معالم استراتيجية الحكومة الايرانية في الدبلوماسية السياسية والاقتصادية، قائلاً: "منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، شهدنا زيارات رؤساء دول مختلفة الى إيران، وهو مؤشر على عزم الحكومة على تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تعتبر نقطة تحول في السياسة الخارجية الايرانية".

وأضاف عضو مجلس الشورى الاسلامي إن الجمهورية الإسلامية حققت تقدمًا مهمًا في التفاعل مع دول شرق آسيا، ولا سيما الصين كواحدة من أكبر القوى العالمية، وعززت علاقاتها مع روسيا، وهذا النهج يوفر القدرة والإمكانية لزيادة الصادرات.

وفي اشارة إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بما فيها شنغهاي، قال زنكنه: "يمكن للحكومة الثالثة عشرة، من خلال مواصلة عملية الاهتمام بجيرانها وشرق آسيا، زيادة قيمة صفقاتها التجارية من 53 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنويا".

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