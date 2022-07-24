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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٢٠ ص

مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا لعقد جلسة طارئة حول الغارات التركية على الأراضي العراقية

مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا لعقد جلسة طارئة حول الغارات التركية على الأراضي العراقية

حدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي على الأراضي العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر دبلوماسي للعراقية الإخبارية إنه "بناء على طلب العراق حدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة طارئة بخصوص الاعتداء التركي على الأراضي العراقية".

وفی وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك في شمال العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

/انتهى/

رمز الخبر 1925419
https://ar.mehrnews.com/news/1925419/

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