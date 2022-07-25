العراق...التنافس يحتدم على رئاسة الحكومة وينتهي مساء اليوم بتسمية احد المتبقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر سياسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاطار التنسيقي اتفق على ابعاد جميع الاسماء من قيادات الصف الاول لتشمل حيدر العبادي وغيره وان تقتصر المنافسة على شخصيات الصف الثاني”.

واضاف ان “الصف الثاني المتبقي بعد انسحاب قاسم الاعرجي من سباق التنافس على كرسي رئاسة الحكومة دون ذكر الاسباب هو: علي الشكري ومحمد شياع السوداني”.

وأوضح المصدر، ان “السوداني لغاية الان هو الاوفر حظا امام لجنة اختيار رئيس الوزراء والتي تضم السيد عمار الحكيم وهمام حمودي وقيس الخزعلي”، مبينا ن “اعلان الاسم النهائي سيكون مساء اليوم بعد اغلاق الترشيح والمنافسة من عدة ايام”.

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