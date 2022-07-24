مجلس النواب اليمني يدين العدوان الصهيوني على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال جلسة للمجلس برئاسة نائب رئيس المجلس "عبد السلام صالح هشول" أعرب نواب الشعب اليمني عن تضامنهم الكامل مع سورية ووقوف الشعب اليمني إلى جانب الأشقاء في سورية شعبا وبرلمانا وقيادة في مواجهة المؤامرات الإمبريالية والصهيوأمريكية التي يتعرضون لها.

واستهجن نواب الشعب اليمني الصمت العربي والتخاذل المخزي لبعض الدول العربية مطالبا الأحرار في البرلمانات العربية والإسلامية والعالم بإدانة الاعتداءات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعا النواب اليمنيون أبناء الأمة العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت فجر الجمعة الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية في البنية التحتية لمطار دمشق الدولي ما تسبب بخروج المهابط من الخدمة.

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