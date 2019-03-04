مدينة واحدة شمال اصفهان تصدر السجاد الإيراني بمليار دولار سنوياً

أوضح رئيس مديرية الصناعة في مدينة آران وبيدغل شمال اصفهان مجتبى محلوجي في حديث لوكالة مهر للأنباء إن هناك 800 منشآة صناعية في المدينة و90 بالمائة منها تعمل في مجال صناعة السجاد الآلي، مضيفاً إن إنتاج السجاد الآلي يتضاعف سنوياً حيث تصدر آران وبيدغل سنوياً أكثر من 100 مليون دولار من السجاد.

وأشار محلوجي إلى إن 50 مليون متر مربع من السجاد يصنع سنوياً ويصدر إلى دول الجوار وأوروبا، مبيناً إن مدينة آران وبيدغل تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصنيع السجاد.

وحول المشاكل التي تواجهها الصناعة في المدينة أوضح محلوجي إن المواد الأولية والآلات المعتمدة في هذه الصناعة ذات مصادر أجنبية، وتحتاج إلى دعم جاد من قبل الحكومة والمعنيين.

ومن جهة ثانية أشار رئيس مديري الصناعة في آران وبيدغل إلى ازدهار صناعة الفولاذ بمعدل تصدير يصل إلى 45 مليون دولار. /انتهى/