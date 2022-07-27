مشاريع الاستيطان والتهويد هي جرائم حرب ممنهجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، قال إن المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس إمعان في تكريس سياسة الكيان الاحتلالية التي لن تفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، وتغيير هويتها الفلسطينية.

وجدد حمادة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء رفض الحركة لكلّ مشاريع ومخططات الاحتلال التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، معربًا عن استهجانها لاستمرار الصمت والتقاعس الدولي أمام تصعيد الاحتلال جرائمه وعدوانه ضدّها.

ودعا الأمة العربية والإسلامية، قادة ومنظمات وشعوباً، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية الأرض الفلسطينية ومقدساتها، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، من خطر الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية.

وأكد الناطق باسم الحركة أنَّ الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرته النضالية بكل الوسائل، دفاعاً عن حقوقه المشروعة، حتى انتزاعها وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

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