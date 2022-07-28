استمرار الكيان الصهيوني في ممارسة التصرفات الهمجية لا يغير مصيره المحتوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة علي تويتر اليوم الخميس: أن قيام جرافات الجيش الصهيوني، أمس الأربعاء (27 يوليو 2022 ) على هدم 6 منازل سكنية للفلسطينيين شرقي مدينة أريحا، يعتبر مؤشرا على الممارسات اليومية للمحتلين في التدمير، وإطلاق النار، والقتل، والعنف، والقمع، واعتقال الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وتدمير الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار و...

وأكد كنعاني وفقا لارنا، إن استمرار نظام الفصل العنصري الصهيوني في ممارسة التصرفات الهمجية في ظل الدعم الأمريكي غير المشروط لا يغير مصيره المحتوم.

يذكر أنه هدمت قوات الاحتلال أمس الاربعاء، ستة منازل وفيلا سكنية في سما اريحا شرقي مدينة أريحا. وبحسب شهود عيان، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة، وهدمت 6 منازل وفيلا.

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