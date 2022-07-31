ماذا تعني هذه الصورة بعد الاحداث التي وقعت في المنطقة الخضراء؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مصدر مطلع في بغداد من داخل البرلمان العراقي الذي يملؤه انصار مقتدی الصدر ان الاعتصام داخل البرلمان لايزال مفتوحا، ولا يوجد افق لإنهائه.

وشيد المعتصمون في البرلمان العراقي، غرفة تقدم الدعم اللوجيستي للمعتصمين ما يؤكد استعداد المعتصمين للاستمرار بالتواجد في مبنی البرلمان لأيام وأسابيع حتی التوصل الی انفراجة.

وأشار المصدر ان الانفراجة تحصل بعد محادثات أو حوارات بين القادة السياسيين في العراق وفي هذا المجال اطلقت قادة الاطار التنسيقي دعوات متعددة للحوار، لكن حتی هذه اللحظة لاتوجد استجابة من قبل التيار الصدري لهذه الدعوات.

ان المعتصمین بانتظار اشارة من السيد مقتدی الصدر أو وزيره لاتخاذ الخطوات التالية، مؤكداً ان وزير السيد مقتدی الصدر أصدر تغريدة تتضمن صورة لمقتدی الصدر وهو يدع لسلامة المعتصمين ونصرهم وهذا ما يدل علی احتمال استمرار الاعتصام حتی التوصل الی حلول.

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