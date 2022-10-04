كنعاني: يجدر بالمغرب الرد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد المنطقة بسبب تطبيعها مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رفض المزاعم الكاذبة والمتكررة لوزير خارجية مملكة المغرب، الذي ادعى في تصريحات له تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية والعربية.

وقال ناصر كنعاني في بيان: "بدلاً من الإسقاطات وتوجيه الاتهامات العارية عن الصحة للجمهورية الإسلامية في إيران، يجدر بالمغرب أن تهتم وأن ترد على هواجس انعدام الأمن الذي يهدد دول وشعوب المنطقة بسبب تطبيعها للعلاقات مع نظام الفصل العنصري الصهيوني".

ونصح المتحدث الرسمي باسم جهاز السياسة الخارجية الإيرانية وزير خارجية المغرب بقضاء وقته في حل مشاكل ومعاناة الشعب اليمني المظلوم، ووضع الأسس لتحديد مصير الشعب الصحراوي وفق أصول وأنظمة الأمم المتحدة، بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني لفرض أهدافه في المنطقة.

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