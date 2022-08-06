مستوى الأمن للكيان الصهيوني يتراجع يوماً بعد يوم/ سنرد على أي جريمة يرتكبها الاعداء بحقنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد قاآني، في تصريحه مساء الجمعة، في حشد جماهيري بمدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران، خلال مراسم الدفن للرفات الطاهرة لشهداء مدافعين عن المراقد المقدسة كانوا قد استشهدوا في سوريا قبل عدة اعوام وتم العثور على رفاتهم اخيرا: ان طريق الشهداء الزاخر بالعزة والفخر سيستمر حتى التدمير الكامل لأعداء الجمهورية الإسلامية.

واضاف: على أعداء الجمهورية الاسلامية، وخاصة امريكا والكيان الصهيوني، أن يعلموا أننا لن نتوقف عن جهودنا في مجال المقاومة وسنواصل السير في طريق المقاومة.

وقال قائد قوة "القدس": لن نتجاهل أبداً الاعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني بحق شعب إيران وغيره من المظلومين في العالم أينما كانوا.

وصرح العميد قاآني أن هذين النظامين الغادرين والقاتلين سيتلقيان الرد على اي جريمة يرتكبانها في أقصر وقت ممكن، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطط للتعامل مع جميع الجرائم التي ترتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب وسترد على ممارساتهما في الوقت المناسب.

واكد بأن مستوى الأمن في الكيان الصهيوني آخذ في تراجع وأبناء حزب الله (ابناء جبهة المقاومة) يخططون لتوجيه الضربة الأخيرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب وقال: ان ابناء حزب الله بقضائهم على هذا الكيان المزيف سيحققون امل الامام الخميني (رض) الا وهو محو "اسرائيل" من الخريطة والكرة الأرضية.

وصرح قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثورة أن الجمهورية الإسلامية داعمة لحزب الله لبنان على الدوام، وقال إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم قوات حزب الله بقدر ما تستطيع، رغم انهم حققوا تقدمًا جيدًا وفقًا لقدراتهم الحالية التي توفر جميع احتياجاتهم داخليا.

وقال العميد قاآني: إن الكيان الصهيوني لا يستطيع الصمود امام الاحرار الذين تلقوا تعليمهم في مدرسة الإمام الخميني (رضي الله عنه) والشهداء، والمنتصرون في هذه المعركة الصعبة هم بلا شك أبناء الإسلام.

وذكر أن الرجال الذين يقفون ضد أميركا والكيان الصهيوني قاتل الاطفال قد تعلموا واستلهموا من مدرسة الإمام الحسين (ع)، لافتا الى انه في حرب الايام الـ 12 اطلق حزب الله أكثر من 3 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل ، وكل هذه الصواريخ صنعت من قبل حزب الله.

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