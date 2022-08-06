عبداللهيان: النصر سيكون حليف المقاومة الفلسطينية وأبناء غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الخارجية الايراني على انه لا يوجد شك أن النصر سيكون حليف المقاومة الفلسطينية وأبناء غزة المقاومين في هذا الميدان.

وصرح وزير الخارجيةالإيرانية في الاتصال: لا شك أن المقاومة الفلسطينية وأبناء غزة المقاومين هم الرابحون النهائيون في هذا الميدان.

وأشاد أميرعبداللهيان بأرواح الشهداء الفلسطينيين وشهداء الاعتداءات الوحشية الأخيرة التي شنها الصهاينة على قطاع غزة، مضيفاً: إن تل أبيب ومن خلال مواصلتها خلق الأزمات، تحاول التستر على الأزمات المتعددة والمتشعبة في الأراضي المحتلة.

وكما شرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في هذا الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات، معربا عن تقديره لدعم الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين.

وأضاف: الكيان الصهيوني بات اليوم في أضعف حالاته، وأبطال المقاومون يساندونون و بكرامة وقوة أهالي غزة وفلسطين وتحرير القدس الشريف.

واكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: لقد رددنا على الكيان الصهيوني بالتوكل على الله وقوة المقاومة الفلسطينية، وسنحقق تغييراً مهماً في مسار المواجهة هذا./انتهى/