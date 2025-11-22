بحضور قائد الثورة.. اقامة مراسم العزاء في الليلة الثانية من ذكرى اسشتهاد السيدة الزهراء (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت مساء اليوم (السبت) الليلة الثانية من مراسم العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، بحضور قائد الثورة الإسلامية والآلاف من مختلف أبناء الشعب الإيراني في حسينية الإمام الخميني (رضوان الله عليه).

وتخلل كلمة الخطيب "حجة الاسلام علي علي زادة"، حيث تناول الايات القرانية والاحادث النبوية الشريفة، مؤكدا بأن السبيل الوحيد الى سعادة البشر هو السير على نهج الحق، وان دور المحبة والولاء للسيدة الزهراء سلام الله عليها وأبنائها في إسعاد البشر لا نظير له.

وفي جانب من هذه المراسم، قرأ احد المنشدين بعض الاشعار والقطع الادبية في رثاء السيدة فاطة الزهراء بنت النبي الاكرم محمد ابن عبد الله (عليهم أفضل الصلاة والسلام).