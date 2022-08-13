فريق الرماية الإيراني يحصل على أربع ميداليات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرامي الإيراني، هادي نوري، حصل على الميدالية الذهبية وعلي سينا منشازاده، على البرونزية في منافسات القوس والسهم فردي الرجال، فئة القوس المركب (الكمباوند) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية في تركيا.

وكسبت الرامية الإيرانية، فرزانه عسكري، الميدالية الفضية وفازت مريم ياوربور، بالميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات للقوس والسهم فئة (الكمباوند).

وكان الفريق الايراني للمصارعة الرومانية قد حصد ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة في الاوزان الخمسة الاولى في المصارعة الرومانية بدورة العاب التضامن الاسلامي الجارية في مدينة قونية بتركيا.

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