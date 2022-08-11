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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٢:١٥ م

في وزارة الخارجية الإيرانية؛

سفير إيران لدى بلجيكا يلتقي بأمير عبد اللهيان ويتباحث معه

سفير إيران لدى بلجيكا يلتقي بأمير عبد اللهيان ويتباحث معه

قدّم سفير إيران لدى بلجيكا، غلام حسين دهقاني، في لقائه مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، تقريراً عن أخر تطورات العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الإمكانات والتحديات الموجودة في العلاقات بين إيران وأوروبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بلجيكا "غلام حسين دهقاني" قدّم في لقائه مع وزير الخارجية الإيرانية " أمير عبد اللهيان" تقريرا عن تطورات العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي وحكومتي بلجيكا ولوكسمبورغ، مشيراً إلى الإمكانات والتحديات في العلاقات بين إيران وأوروبا.

كما قدم وزير الخارجية "أمير عبد اللهيان" في هذا الاجتماع، التوجيهات اللازمة لإزالة العقبات وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من الإمكانات الموجودة بين الجانبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1925832
https://ar.mehrnews.com/news/1925832/

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