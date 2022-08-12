السورجي يؤكد وجود انقسامات داخل البيت الكردي اكبر مما موجود لدى جاره الشيعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السورجي لـ /المعلومة/، ان “التشتت والانقسام الحاصل في البيت الكردي يفوق الانقسام الموجود بالبيت الشيعي، حيث لايوجد تفاهم بين الأحزاب الكردية، وهو ما فاقم الازمة الحالية في البلد”.

وأضاف ان “البلد يعيش أزمات كبيرة مالية واقتصادية وسياسية وتدخلات إقليمية في شؤونه الداخلية، حيث ان اجراء الانتخابات يكلف الدولة مليارات الدولارات، وهذه المبالغ في حال تم اللجوء الى خيار الانتخابات فأنها ستؤخذ من قوة المواطنين”.

وبين ان “الانتخابات وفي حال اجرائها فأنها لن تأتي بالنتائج المرجوة وتأتي مغايرة لطموح الأحزاب التي دعت لها، وبالتالي فأن مصلحة البلد ليست باستمرار الوضع الراهن، ولابد من إيجاد حلول للازمات”.

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