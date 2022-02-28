العنصر الخارجي يعول على تقسيم البيت الشيعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان “العامل الخارجي يعول على الانقسام الشيعي، حيث حاولت بعض الاطراف الترويج لوجود تهديدات لبعض الشخصيات، وهذه الاشاعات تأتي من جهات تسعى لعدم استقرار العراق وتقسيمه”.

واضاف ان “المعلومات بشأن تعرض بعض الاطراف للتهديد والتي حدثت على اثرها بعض التوترات السياسية، لم تكن لها أي صحة، في وقت تحاول فيه بعض الاطراف خلق الفوضى داخل الوسط السياسي”.

وبين ان “العدو غالبا مايدخل بين الاطراف السياسية المتخاصمة من اجل تضخيم الامور وخلق ازمة جديدة، من خلال صناعة خصومات داخل البيت الشيعي”.

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