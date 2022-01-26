العراق ... وحدة البيت الشيعي مرهونة بتجاوز الخلافات الشخصية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الحسين لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي متماسك وقراره واضح بشأن الذهاب ككتلة شيعية واحدة تضم الاطار والكتلة الصدرية من اجل لملمة البيت الشيعي وكسر الجمود السياسي الحاصل”.

وأضاف ان “التحديات الخارجية تحتم الحفاظ على المكون الشيعي وعدم التفريط بأي طرف او شخصية من شخصياته، بعيدا عن تشكيل الحكومة والشخصية المرشحة لهذا المنصب”.

وبين ان “الخلافات الشخصية يجب ان لاتكون حجر عثرة امام وحدة البيت الشيعي وتحالف كتله السياسية، حيث شهد العام 2010 تحالف بين التيار الصدري وكتلة المالكي من اجل تشكيل الحكومة، وبالتالي فأن كل شيء ممكن وبالامكان تجاوز الازمة الراهنة بتغليب مصلحة الوطن وعدم تشتيت البيت الشيعي”.

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