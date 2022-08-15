المقاومة الإسلامية أعطت هوية جديدة للعالم الإسلامي والمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي على صفحته عبر إنستغرام بمناسبة "يوم المقاومة الإسلامية" ان اليوم هو يوم المقاومة الإسلامية. إذا نجح حزب الله اللبناني قبل سنوات في إذلال الكيان الصهيوني في حرب استمر لـ 33 يومًا، فقد أدت المقاومة في غزة اليوم إلى وقف إطلاق النار بعد مدة 3 أيام. لقد أصبحت المقاومة الإسلامية تؤثر في خارج المنطقة، لا يمكن إنكارها بعد الآن، بل أصبحت لها قوة متزايدة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة: في هذه الأيام، قامت المقاومة الإسلامية في اليمن والعراق وأفغانستان وسوريا وحتى إفريقيا وأمريكا اللاتينية بتوسيع حدود المقاومة لدرجة أن الغطرسة العالمية لا تستطيع بسهولة توسيع قوتها واستعمارها على الإطلاق.

ونوه بهادري جهرمي لقد أعطت المقاومة هوية جديدة للعالم الإسلامي والمنطقة وحققت العديد من الانتصارات للشعوب المحبة للحرية.

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