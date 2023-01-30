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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٦:٥٤ م

كنعاني: المسؤولون في أمريكا لايرغبون بقبول الحقيقة إنما يرونها من منظورهم

كنعاني: المسؤولون في أمريكا لايرغبون بقبول الحقيقة إنما يرونها من منظورهم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان المسؤولين في أمريكا، لا يرغبون بقبول الحقيقة اطلاقا، وانما يرونها كما يشاؤون، في إشارة منه إلى قرار أعضاء الكونغرس بشأن دعم أعمال الشغب في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كنعاني، كتب في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الإثنين، "رغم اقرار الاجهزة الاستخباراتية والامنية الامريكية على ان ايران اجتازت الاضطرابات وان دعمهم لأعمال الشغب ذهبت سدى، لكن اعضاء الكونغرس أصدروا قبل أيام قرارا بشان دعم هذه الاضطرابات".

وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "هؤلاء لا يرغبون في قبول الحقيقة وانما ينظرون اليها كما يشاؤون".

ولعبت أمريكا دوراً بارزاً في إثارة أعمال الشغب الأخيرة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعن طريق وسائل إعلام تابعة لها.

وبفضل الجهود الكبيرة من قبل المسؤولين في البلاد، استطاعت إيران تجاوز هذه الفتنة، المطلوب منها زعزعة الأمن وصرف الجمهورية الإسلامية عن دورها الفاعل في المنطقة والعالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1930222

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