عبداللهيان يتوجه الى مالي اولى محطات جولته الافريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يزور "امير عبداللهيان"، افريقيا لاول مرة بعد تسنّم حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي السياق نفسه، قال متحدث الخارجية "ناصر كنعاني" خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم : إن زيارة امير عبداللهيان إلی جمهورية مالي تأتي بدعوة رسمية من نظيره في هذا البلد، مبينا أن وفدا سياسيا واقتصاديا يرافق وزير الخارجية في جولته الافريقية الاولى.

وأشار المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى ان توسيع العلاقات بين ايران والدول الأفريقية، كان على الدوام من أولوياتنا؛ لافتا بان جولة وزير الخارجية الافريقية تشمل مالي وتنزانيا وزنجبار.

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