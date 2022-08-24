أمير عبداللهيان يغادر جمهورية مالي متوجها إلى تنزانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان في أول رحلة له إلى إفريقيا، جمهورية مالي قبل دقائق قليلة وتوجه الى رحلته الثانية وهي دولة تنزانيا.

وجدير بالذكر انه التقى وزير الخارجية الايراني استمرارا لاجتماعه مع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين بجمهورية مالي، برئيس الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أسيمي غويتا وناقش معه العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

في هذا الاجتماع، أكد أمير عبد اللهيان، في معرض شرحه للاتفاقيات التي تم التوصل إليها لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع مالي في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الشامل، عزم الحكومة الثالثة عشرة على تطوير التعاون مع حكومة مالي، خاصة في المجالات الثلاثة الاقتصادية - التجارية والدفاعية والعلمية - التكنولوجية.

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