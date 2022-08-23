أمير عبداللهيان يعلن عن برامج طهران الخاصة لزيادة التفاعلات الاقتصادية مع باماكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن وزير الخارجية الايراني الذي توجه إلى هذا البلد للقاء مسؤولي جمهورية مالي وعقد لجنة اقتصادية مشتركة، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وصل فجر اليوم إلى مطار باماكو وقام باستقبالة وزير الخارجية بجمهورية مالي السيد عبد الله ديوب.

وأعرب عبد الله ديوب عن ارتياحه الى هذه الزيارة، مضيفا ان هذه الزيارة تعبر عن ارادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير علاقات شاملة بين بلادنا ومالي.

ومن جانب اخر أكد أمير عبد اللهيان على سياسة الحكومة الثالثة عشرة لتطوير العلاقات الشاملة وخاصة التعاون التجاري والاقتصادي مع مالي، وأعلن عن خطط طهران الخاصة لزيادة التفاعلات الاقتصادية مع باماكو.

وتجدر الإشارة إلى أن وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الايرانية يضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام يرافق وزير خارجية بلادنا في هذه الزيارة.

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