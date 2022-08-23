إيران تعلن عن استعدادها لإقامة معرض للتكنولوجيا الإيرانية في مالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، في الكلمة الافتتاحية للجنة الأولى المشتركة للتعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية مالي، على سياسة تطوير التعاون الاقتصادي الشامل بين بلادنا وجمهورية مالي.

وفي إشارة إلى القدرات العلمية والبحثية الضخمة لبلدنا، أعلن عن استعداد طهران لنقل التقنيات العلمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأثناء إعلانه التبرع بمليون جرعة من لقاح "بركت"، أكد وزير خارجية بلادنا على استعداد إيران لإقامة معرض للتكنولوجيا الايرانية في مالي.

ومن جانب اخر أعرب وزير خارجية مالي عن ارتياحه لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الشامل في باماكو، واعتبر النهج الذكي للحكومة الـ13 في التأكيد على توسيع العلاقات مع الدول الأفريقية باعتبارها فرصة مهمة وتاريخية للدول الأفريقية.

وبينما يقدر إيران لأنها، على عكس بعض الدول، تؤكد على التعاون وتطوير التفاعلات الاقتصادية مع الدول الأفريقية بدلاً من فرضها، واعتبر التقدم العلمي والصناعي المثير للإعجاب لإيران على الرغم من العقوبات الدولية مفيدًا وقيِّمًا.

/انتهى/