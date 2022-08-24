واشنطن تخصص قسطا من أموال المساعدات لصناعة أسلحة لكييف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت قناة “إن بي سي نيوز” في تقرير إن “البنتاغون طلب منظومات دفاع جوي، وأنظمة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار ومعدات اتصال”، مشيرة إلى أن العديد من هذه الأنظمة لن تقع في أيدي المقاتلين الأوكرانيين خلال الأشهر أو السنوات القادمة، لأنها لا تزال قيد التطوير”.

وأضافت أن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا، من المقرر الإعلان عنها اليوم الأربعاء، يمكن أن تشمل طائرات بدون طيار وأسلحة ذات قدرات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، واعتبرت أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

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