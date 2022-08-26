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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:١٧ ص

لدى وصول الوفد الايراني الى زنجبار؛

وزير الصحة في زنجبار: نامل باقامة جسر تجاري مع إيران

وزير الصحة في زنجبار: نامل باقامة جسر تجاري مع إيران

اعرب وزير الصحة في زنجبار ناصر مزروعي عن امله باقامة جسر تجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وزنجبار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء خلال استقبال وزير الصحة في زنجبار ناصر مزروعي لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان لدى وصوله إلى هذا البلد وقال في تصريح للصحفيين: يمكننا أن نتعاون جيدًا مع شقيقنا في إيران لأننا من ثقافة واحدة.

وأضاف: هناك العديد من القضايا التي يمكننا معالجتها ويمكننا بالفعل إنشاء جسر تجاري بين إيران وزنجبار ، وسنتحدث عن ذلك غدًا.

وأكد وزير الصحة في زنجبار: أنا مسرور جدا لوجود وفد تجاري ايراني مع الوزير. كانت زنجبار مركزًا للتجارة في الماضي ونأمل أن يعيد التاريخ نفسه.

/انتهى/

رمز الخبر 1926157
https://ar.mehrnews.com/news/1926157/

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