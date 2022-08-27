الجيش یحقق تقدما كبيرا في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للجيش الایرانی اللواء سيد عبد الرحيم موسوي اليوم في آخر لقاء مع طلبة دورة الـ32 للماجستير في إدارة الدفاع بجامعة القيادة والأركان من وجهة نظرنا، يجب على جميع أفراد الجيش وعائلاتهم من خلال زيادة المعلومات الإعلامية ومعرفة أضرار الفضاء السيبراني يعملون كضباط حرب ناعمة لمواجهة دعاية الإمبراطورية الإعلامية للعدو.

وعن أهمية الحرب الإعلامية للعدو، أضاف: "إن العدو يخطط ويتبع حرب إعلامية واسعة ضد بلدنا بكل قوته وبنفقات كبيرة في مجال الحرب الناعمة، وهذا يجعل واجبنا ومسؤوليتنا مائة ضعفا في تحييد المؤامرة الشريرة للأعداء. "وهي إنشاء قاعدة حروب جديدة، وفضاء افتراضي والسيبراني وما إلى ذلك هي تدابير في هذا المجال.

وأكد القائد العام للجيش: "نحن اليوم في ظاهر الامر يبدو في سلام، لكن حرب اليوم هي حرب مشتركة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. على الرغم من أن الجانب العسكري لهذه الحرب ليس واضحًا، إلا أن قواتنا تراقب الأعداء بيقظة لحظة بلحظة وتنفذ مهمتها في هذا المجال بعناية.

وقال اللواء موسوي: "الآن بفضل الله ونعمة قوة بشرية نادرة وربما فريدة وثقافة تنظيمية نستفيد منها في الجيش، نتجه نحو موقف مناسب وعلى الرغم من العقوبات والمشاكل تم إحراز تقدم كبير لمختلف المجالات في الجيش.

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