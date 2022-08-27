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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٢ ص

عبداللهيان:

العلاقات الايرانية التنزانية آخذة بالتوسع

العلاقات الايرانية التنزانية آخذة بالتوسع

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، على ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تنزانيا، اخذة بالتوسع في ضوء الجهود المشتركة لتعزيز هذه الاواصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تغريدة عبر موقع تويتر لوزير الخارجية الايراني اليوم، والذي اشار فيها الى اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين التنزانيين خلال زيارته الاخيرة لهذا البلد.

وكتب امير عبداللهيان : لقد اجريت مباحثات بناءة مع السيدة "سامية حسن" رئيس الجمهورية وايضا وزيرة الخارجية التنزانيتين؛ مضافا الى اللقاءات التخصصية بين مدراء عدد من الوزارات والقطاع الخاص (الايراني) الذين يرافقونني ويواصلون محادثاتهم.

يذكر ان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين امير عبداللهيان، بدا منذ يوم الاثنين الماضي جولة افريقية، هي الاولى بعد تسنم حقيبة الخارجية في البلاد، والتي شملت مالي وتنزانيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1926195
https://ar.mehrnews.com/news/1926195/

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