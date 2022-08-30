رئيسي: إيران لديها قدرات مختلفة لتطوير التعاون مع ماليزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب اليوم الثلاثاء ماليزيا حكومة وشعبا بالعيد الوطني لبلادهم.

وأضاف ان لماليزيا مكانة مهمة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك قدرات مختلفة لتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعبين في ظل التعاون والتعاطف بين الجانبين، مضيفا ان هناك قضايا مختلفة لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والبحثية والتقنيات الجديدة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التجارية تقع في جدول أعمالنا وآمل أن نشهد تحقيقها في ظل تفاعل وجهود سلطات البلدين.

وفي إشارة إلى العلاقات الجيدة للغاية التي أقيمت بين الشركات التجارية في البلدين، أوضح رئيسي: إن حجم العلاقات التجارية بين إيران وماليزيا لا تتناسب مع القدرات الموجودة وهناك مجال كبير لتوسع العلاقات.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، قال إسماعيل صبري يعقوب مع تقديره لاهتمام آية الله رئيسي بتوسيع العلاقات بين البلدين، وتهنئته بالعيد الوطني لبلادهم، إن الجمهورية الإسلامية الايرانية باعتبارها واحدة من الدول المهمة والمؤثرة كانت دائمًا داعمًا مهمًا للأمة الإسلامية.

وأعرب رئيس وزراء ماليزيا عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية شريك تجاري مهم للغاية لماليزيا في آسيا ونحن سعداء للغاية بأن العلاقات التجارية بين البلدين نمت بشكل ملحوظ في العام الماضي.

وفي معرض إدانته لسياسة العقوبات القاسية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، قال صبري يعقوب إن الإرادة السياسية الحالية ستكفل زيادة تطوير العلاقات الإيرانية الماليزية في مختلف المجالات.

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