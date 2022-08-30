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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:٠٩ م

غداً الأربعاء؛

وزيرا الخارجية الإيراني والروسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وزيرا الخارجية الإيراني والروسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيبحثان غدا الاربعاء، عددا من القضايا المهمة من بينها الوضع في سوريا وفي أوكرانيا والاتفاق النووي مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إنه “من المخطط غداً مواصلة تبادل وجهات النظر بين الوزيرين حول عدد من القضايا الدولية الرئيسة بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي والأوضاع في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وجنوب القوقاز وحول بحر قزوين”.

وأضافت الوزارة أنه إلى جانب ذلك من المزمع أن يناقش الوزيران العلاقات الثنائية بجانبيها التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسة في مجالات الطاقة والنقل وكذلك آفاق التوسع العلمي والعلاقات الفنية والثقافية والإنسانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926257
https://ar.mehrnews.com/news/1926257/

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