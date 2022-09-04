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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٤ م

داعياً للاستمرار في مواجهة الاحتلال؛

الجهاد الإسلامي تبارك عملیة الأغوار وتؤكد أنها امتداداً للمقاومة

الجهاد الإسلامي تبارك عملیة الأغوار وتؤكد أنها امتداداً للمقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاحد، أن العملية البطولية التي وقعت ظهر اليوم في الأغوار الشمالية، هي رد طبيعي ومشروع على سادية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة الجهاد الإسلامي، قالت اليوم في بيان لها: "إن عملية الأغوار جاءت توحيداً للساحات وامتداداً لدائرة المقاومة، من حيث لم يحسب الاحتلال لها حساباً، لتؤكد فشل المنظومة الأمنية، وأن كل محاولات إخماد جذوة الانتفاضة لن تؤتي أكلها، وسوف تنقلب وبالاً على الاحتلال".

وبارك الجهاد الإسلامي، العملية البطولية، وحييت الروح المقاتلة لدى الأبطال المنفذين للعملية، الذين شفى الله بهم صدور قوم مؤمنين، وأبلغوا رسالتهم أنه لا أمن ولا أمان على أرضنا، وأن شعبنا الصابر قادر على ممارسة حقه ومواصلة مقاومته حتى زوال الاحتلال.

ودعت جماهير الشعب في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل، إلى تصعيد العمل المقاوم، قائلةً: "فقد آن أوان المواجهة وتوحيد الساحات في مواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليب".

وذكر اعلام الاحتلال الصهيوني أن سبعة جنود أصيبوا في عملية إطلاق نار على حافلة تتبع لجيش الاحتلال في شارع 90 قرب غور الأردن.

/انتهى/

رمز الخبر 1926380
https://ar.mehrnews.com/news/1926380/

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