تسجيل 24 حالة وفاة و1095 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 534 ألفا و182 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 237 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 816 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و309 ألفا و427 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 24 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و19حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و860 الفا و846 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 8 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 116 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و302 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 22 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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