تسجيل 48 حالة وفاة و1163 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 533 ألفا و87 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 265 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 867 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و307 ألفا و292 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 48 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و995حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و848 الفا و363 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 8 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 116 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و302 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 22 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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