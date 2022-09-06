تسجيل 29 حالة وفاة و1090 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنین ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 535 ألفا و272 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 248 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 788 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و310 ألفا و746 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 29 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و48 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و872 الفا و903 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 8 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 116 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و302 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 22 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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