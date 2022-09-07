تسجيل 37 حالة وفاة و945 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 536 ألفا و217 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 243 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 741 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و311 ألفا و837 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 37 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و85 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و884 الفا و386 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 8 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 116 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و302 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 22 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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