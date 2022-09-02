تسجيل 23 حالة وفاة و1067 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 531 ألفا و392 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 261 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 984 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و302 ألفا و782 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 23 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و917 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و824 الفا و855 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 64 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 163 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 207 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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