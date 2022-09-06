آية الله جنتي يدعو لإقامة مراسم الاربعين بأفضل شكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية، آية الله احمد جنتي، أشار خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ 10 للدورة الـ 5 لمجلس خبراء القيادة، إلى أن العدو الذي تكبد هزيمة قاسية من محور المقاومة ومن ضمنها في سوريا يريد تعويضها بالاخلال بمراسم الأربعين، واحاكة المؤامرات ضد ايران لدعمها حركة المقاومة في المنطقة، مشدداً على ضرورة اقامة مراسم الاربعين بأفضل شكل واحباط مخططات الاعداء الرامية للتاثير على هذه المراسم العظيمة.

وأعرب رئيس مجلس خبراء القيادة عن بالغ شكره للشعب العراقي الكريم لإستضافته السخية لزوار أبي الاحرار الامام الحسين (ع)، داعيا الفئات والتكتلات السياسية المعنية في العراق ان لا تسمح لبعض الخلافات بان تؤثر على مراسم الاربعين.

ومن جهة ثانية أشار آية الله جنتي الى أداء الحكومة الايرانية وانجازاتها خلال فترة ولايتها التي بدأت قبل سنة واحدة، مشيدا بالخدمات التي قدمتها خلال هذه الفترة القصيرة من استلامها مسؤولية ادارة شؤون البلاد.

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