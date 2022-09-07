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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٦:٠٥ م

مسؤول أفغاني يؤكد انتهاك المسيرات الأمريكية لأجواء بلاده

مسؤول أفغاني يؤكد انتهاك المسيرات الأمريكية لأجواء بلاده

أكد وزير خارجية حكومة طالبان، امیرخان متقي، انتهاك أميركا لحرمة الاجواء الافغانية عبر مسيراتها، مشددا على أن الافضل لها الالتزام بإتفاقية الدوحة والقوانين الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير الافغاني، متقي، بيّن أن الامن مستقر في افغانستان حاليا حيث لم يتم استخدام اراضيها ضد أي بلد، وذلك في الوقت الذي لازالت المسيرات الاميركية تحلق في الاجواء الافغانية يوميا بعد اغتيال زعيم تنظيم القاعدة في العاصمة الافغانية كابل.

وذكرت بعض المصادر المحلية الافغانية أمس الثلاثاء أن طائرة من «طراز بي - 52» قد شوهدت في سماء ولاية قندهار.

وكانت وزارة الحرب الاميركية البنتاغون قد زعمت بعد اغتيال زعيم القاعدة في كابل أنها غير قادرة على استهداف الجماعات الارهابية دون تواجد القوات العسكرية في هذا البلد.

ومن جهته أعلن مساعد وزير الحرب الاميركي، کالین کال، أن وزارته أعدت تقريرا سريا عن انسحاب القوات الاميركية ووضعته تحت تصرف الوزير.

واعتبر هذا المسؤول الاميركي البارز السبب الرئيس في انسحاب القوات الاميركية من افغانستان هو تغيير اولويات الاستراتيجية التي تعتمدها واشنطن والتركيز على اعتبار الصين تعتبر مصدر تهديد لأميركا حاليا.

/انتهى/

رمز الخبر 1926443
https://ar.mehrnews.com/news/1926443/

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